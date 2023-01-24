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Генпрокурор звільнив з посади свого заступника

Олексій Симоненко звільнився за власним бажанням.

Генпрокурор звільнив з посади свого заступника
Фото: з відкритих джерел

З посади заступника генерального прокурора звільнили Олексія Симоненка.

Про це повідомляє у Telegram генеральний прокурор Андрій Костін.

“Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, сьогодні написав заяву на звільнення з посади заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також через скандал із закупівлями харчування для військових подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов. 

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