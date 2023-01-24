Генпрокурор звільнив з посади свого заступника

З посади заступника генерального прокурора звільнили Олексія Симоненка.

Про це повідомляє у Telegram генеральний прокурор Андрій Костін.

“Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні написав заяву на звільнення з посади заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також через скандал із закупівлями харчування для військових подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов.