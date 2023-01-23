Депутатка Верховної Ради Олена Хоменко стала віцепрезиденткою ПАРЄ.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила голова постійної делегації ВРУ у ПАРЄ Марія Мезенцева.
За її словами, ще дві українські депутатки отримали посади голів комітетів.
Зокрема, нардепка Євгенія Кравчук очолила комітет з питань культури, науки, освіти та медіа, а Марія Мезенцева - комітет з гендерної рівності та недискримінації.
Нагадаємо, вибори президента Парламентської асамблеї Ради Європи виграв Тіні Кокс.
На цю посаду балотував також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.