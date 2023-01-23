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Представниця делегації Верховної Ради стала віцепрезиденткою ПАРЄ

Ще дві депутатки посади голів комітетів.

Депутатка Верховної Ради Олена Хоменко стала віцепрезиденткою ПАРЄ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила голова постійної делегації ВРУ у ПАРЄ Марія Мезенцева.

За її словами, ще дві українські депутатки отримали посади голів комітетів.

Зокрема, нардепка Євгенія Кравчук очолила комітет з питань культури, науки, освіти та медіа, а Марія Мезенцева - комітет з гендерної рівності та недискримінації.

Фото: Facebook/Maria Mezentseva

Нагадаємо, вибори президента Парламентської асамблеї Ради Європи виграв Тіні Кокс.

На цю посаду балотував також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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