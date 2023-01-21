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Головною проблемою ООН є право вето Росії в Радбезі, - посол ЄС в ООН Улоф Скоог

Зараз до справи має братися Міжнародний кримінальний суд.

Головною проблемою ООН є право вето Росії в Радбезі, - посол ЄС в ООН Улоф Скоог
Улоф Скоог
Фото: EPA/UPG

Головна проблема ООН – право вето в Радбезі і те, що його використовує Росія, аби захистити дуже вузькі національні інтереси.

Про це посол ЄС в ООН Улоф Скоог заявив у інтерв’ю Голосу Америки.

“Я завжди вважав, що існують обмеження щодо можливостей Організації Об’єднаних Націй, враховуючи, що Росія має право вето в Раді Безпеки. Бо Рада Безпеки має потужні повноваження. Але вона не зможе їх використовувати через право вето, яке блокує кроки які може зробити ООН”, - сказав Скоог. 

Він зазначив, що протистояти діям Росії можна через використання міжнародної громадської думки. Зокрема, показувати, що Росія – ізольована. 

“Це частина того, що ми намагалися зробити. Проте, ми вже маємо інструменти, зокрема Міжнародний кримінальний суд, які вже працюють, і ми маємо надати їм практичну та політичну підтримку, щоб вони могли виконувати свою роботу”, - сказав посол ЄС в ООН.

На його думку, головною проблемою є право вето, і той факт, що воно використовується Росією, аби захистити дуже вузькі національні інтереси.

Нагадаємо, 19 січня Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні. За ухвалення резолюції проголосували 472 депутати.

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