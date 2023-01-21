У парламенті зареєстрували законопроєкт про позбавлення державних нагород артистів-зрадників

Також працюватиме робоча група над ширшим законом про подальшу деколонізацію.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення державних нагород артистів-зрадників.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Нарешті у нас з‘явиться механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання Міністерство культури та інформаційної політики України і зареєстрували відповідний законопроєкт", - йдеться в повідомленні міністра у фейсбуці.

Ткаченко додав, що нардепи взяли за основу законопроєкт про "депушкінізацію" - в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо російських артистів.

Раніше в Харкові демонтували пам’ятник члену ЦК КПРС Миколі Тихонову, який мали прибрати ще кілька років тому згідно Закону України про декомунізацію.