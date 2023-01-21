За добу росіяни вбили п'ятьох цивільних українців

За минулу добу, 20 січня, жертвами російської військової агресії стали п'ятеро цивільних українців.
Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20 січня становлять (станом на 09:00 21 січня):
- Донецька область - 3 загиблих, 4 поранених;
- Запорізька область - 1 загиблий, 1 поранений;
- Харківська область - 1 загиблий, 4 поранених;
- Херсонська область - 4 поранених.
Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів.