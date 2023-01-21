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За добу росіяни вбили п'ятьох цивільних українців

Троє людей загинули на Донеччині.

За добу росіяни вбили п'ятьох цивільних українців
Бахмут
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 20 січня, жертвами російської військової агресії стали п'ятеро цивільних українців.

Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20 січня становлять (станом на 09:00 21 січня):

  • Донецька область - 3 загиблих, 4 поранених;
  • Запорізька область - 1 загиблий, 1 поранений; 
  • Харківська область - 1 загиблий, 4 поранених;
  • Херсонська область - 4 поранених.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. 

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