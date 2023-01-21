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​Українські захисники відбили атаки росіян в районах 12 населених пунктів, зокрема, Бахмута

Авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.

​Українські захисники відбили атаки росіян в районах 12 населених пунктів, зокрема, Бахмута
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Серед них - Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. 

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. 

Також вдалося збити 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР». 

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів. 

Російські окупанти натомість завдали 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя. 

Ситуація на фронті станом на 6.00 21 січня така:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами збройних сил російської федерації, перекинутими до Білорусі, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною. Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині;
  • на Куп’янському обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині;
  • на Лиманському ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області;
  • на Бахмутському вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області;
  • на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині;
  • на Новопавлівському противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області;
  • на Запорізькому від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі;
  • на Херсонському окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Нагадаємо, напередодні у Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка.

Українські десантники у Донецькій області знищили підрозділ російських окупантів.

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