Тривають роботи у дніпровському будинку, в який влучила російська ракета

Робітники відновлюють опалення, водопостачання та електропостачання, а також повертають газопостачання.

Комунальні працівники у Дніпрі продовжують роботи в будинку, в який тиждень тому влучила ракета російських окупантів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Зараз з теплом і водою вже 16 під'їздів! У інших тривають роботи”, - повідомив Філатов.

Він додав, що електропостачання поновили у 15 під'їздах, а на вихідних мають під’єднати ще один у п’ятому корпусі.

Крім того, наразі газ подається до 13 під'їздів.

Також відновили роботу 14 ліфтів.

З часу трагедії замінили майже 100 вибитих вікон, а ті, що на черзі, стоять затягнуті плівкою - не лише в будинку, а й в гуртожитку державної академії фізкультури та спорту, котрий стоїть поруч.

“Все решта буде відновлено після закінчення інструментального обстеження. Але вже зараз люди потроху повертаються до власних осель”, - підсумував мер Дніпра.

Нагадаємо, міська рада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень для кожної постраждалої родини, що втратила житло внаслідок російської ракетної атаки 14 січня.