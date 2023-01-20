Міська влада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень родинам, які втратили житло після удару РФ

Міська рада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень для кожної постраждалої родини, що втратила житло унаслідок російської ракетної атаки 14 січня.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у своєму Телеграм-каналі.

Ще стільки ж обіцяє додати обласна адміністрація.

“Є низка домовленостей з соціально відповідальним бізнесом. Про готовність допомогти також вже заявили міста-побратими Дніпра і деякі приватні пожертвувачі. Аби всі гроші було розподілено справедливо, мешканці будинку додатково заповнять анкети, де самі вказуватимуть головні потреби. Впевнений, всі поставляться до цього відповідально”, – зазначив він.

Окрім того, для зруйнованих і пошкоджених квартир анулються борги за комуналку міським структурам. Мерія також безкоштовно організовуватиме поховання, оформлення документів, лікування, юридичні послуги, вивіз меблів – все, що необхідно.

Також комунальники замінять всі вибиті вікна, а “Дніпрогаз” незабаром відновить подачу газу до осель у вцілілих під’їздах.

“Звертайтесь до департаменту соцзахисту за матеріальною допомогою. Будемо виплачувати і 10, і 50 и 100 тисяч гривень”, – додав Філатов.

Нагадаємо, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, згідно з уточненою інформацією внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 46 людей. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти.