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Міська влада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень родинам, які втратили житло після удару РФ

Стільки ж обіцяє додати обласна адміністрація.

Міська влада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень родинам, які втратили житло після удару РФ
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Міська рада Дніпра виплачуватиме до мільйона гривень для кожної постраждалої родини, що втратила житло унаслідок російської ракетної атаки 14 січня. 

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у своєму Телеграм-каналі.

Ще стільки ж обіцяє додати обласна адміністрація.

“Є низка домовленостей з соціально відповідальним бізнесом. Про готовність допомогти також вже заявили міста-побратими Дніпра і деякі приватні пожертвувачі. Аби всі гроші було розподілено справедливо, мешканці будинку додатково заповнять анкети, де самі вказуватимуть головні потреби. Впевнений, всі поставляться до цього відповідально”, – зазначив він. 

Окрім того, для зруйнованих і пошкоджених квартир анулються борги за комуналку міським структурам. Мерія також безкоштовно організовуватиме поховання, оформлення документів, лікування, юридичні послуги, вивіз меблів – все, що необхідно. 

Також комунальники замінять всі вибиті вікна, а “Дніпрогаз” незабаром відновить подачу газу до осель у вцілілих під’їздах. 

“Звертайтесь до департаменту соцзахисту за матеріальною допомогою. Будемо виплачувати і 10, і 50 и 100 тисяч гривень”, – додав Філатов.

Нагадаємо, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, згідно з уточненою інформацією внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 46 людей. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти.

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