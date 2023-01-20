У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Це тридцяте з серпня 2021 року вилученням адміністрацією Байдена обладнання із запасів Міноборони для України.
Пакет включає, зокрема, системи ППО Avenger, бойові машини Bradley, сотні бронемашин, ракети для комплексів NASAMS та боєприпаси.
У пакет входять:
- 59 бойових машин Bradley,
- 90 бойових броньованих машини Stryker,
- 53 бронетранспортери MRAP,
- 8 систем протиповітряної оборони Avenger,
- 350 багатофункціональних колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV),
- ракети HARM,
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 12 автомобілів для підтримки боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичні автомобі для буксирування зброї;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- приблизно 2000 протитанкових ракет;
- понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- підривне обладнання для усунення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Клеймор;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше польове обладнання.
Додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger допоможуть ЗСУ протистояти повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. А з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.
Зазначимо, до пакету не увійшли танки, які просила Україна.
Загалом Сполучені Штати виділили понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена. З 2014 року США виділили Україні понад 29,5 мільярдів доларів та понад 26,7 мільярдів доларів – з 24 лютого 2022 року.
Раніше заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу.