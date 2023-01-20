У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд

Це тридцяте вилученням адміністрацією Байдена обладнання із запасів Міноборони для України.

19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це тридцяте з серпня 2021 року вилученням адміністрацією Байдена обладнання із запасів Міноборони для України.

Пакет включає, зокрема, системи ППО Avenger, бойові машини Bradley, сотні бронемашин, ракети для комплексів NASAMS та боєприпаси.

У пакет входять:

59 бойових машин Bradley,

90 бойових броньованих машини Stryker,

53 бронетранспортери MRAP,

8 систем протиповітряної оборони Avenger,

350 багатофункціональних колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV),

ракети HARM,

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів для підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобі для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

приблизно 2000 протитанкових ракет;

понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

підривне обладнання для усунення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Клеймор;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

Додаткові ракети NASAMS і системи ППО Avenger допоможуть ЗСУ протистояти повітряним загрозам та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. А з переданих Україні БМП і БТР можна сформувати дві бригади бронетанкової техніки.

Зазначимо, до пакету не увійшли танки, які просила Україна.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена. З 2014 року США виділили Україні понад 29,5 мільярдів доларів та понад 26,7 мільярдів доларів – з 24 лютого 2022 року.

Раніше заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг заявила, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу.