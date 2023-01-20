Надавати Україні танки Abrams немає сенсу, - Пентагон

Таким чином Пентагон відреагував на умови від Німеччини для надання нею танків.

Надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу, кажуть у Пентагоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх.

"Просто немає сенсу" для США надавати танки M1 Abrams "на даний момент", - заявила Сабріна Сінгх.

Таку заяву вона зробила після того, як офіційні особи Німеччини заявили, що вони не будуть надавати танки Україні, доки США не вирішать зроби так само.

“Зрештою, це рішення Німеччини. Це їхнє суверенне рішення щодо того, яку допомогу з безпеки вони нададуть. Тому ми не зможемо з ними поговорити, але я думаю, що ми, звичайно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їм потрібно”, – додала Сінгх, і нагадала, що США надають Україні “Бредлі”.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за умови що США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams.

Нагадаємо, Польща заявила, що може передати Україні танки Leopard, не чекаючи рішення Німеччини.