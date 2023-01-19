Молдова просить ППО у союзників

Хоча Україна є в пріоритеті, Молдова також сподівається щось отримати.

Уряд Молдови попросив союзників надати системи ППО для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це розповіла президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю Reuters.

“Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони”, - сказала Санду.

Вона наголосила, що розуміє - Україна є пріоритетом у наданні зброї, але Молдова сподівається отримати деяку ППО.

Санду зазначила, що військовий бюджет Молдови був збільшений.

“Росія намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність”, - відзначила Санду діяльність РФ в її країні.

Нагадаємо, молдовські прикордонники виявили уламки російської ракети біля села Ларга на півночі країни. Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України.

15 січня виявили бойову частину ракети, яка впала біля кордону з Україною під час ракетного удару РФ. Виявлена ракета була підірвана.