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У Швеції братів визнали винними в шпигунстві на користь Росії

Суд засудив старшого брата до довічного позбавлення волі, а молодшого – до дев’яти років і десяти місяців.

У Швеції братів визнали винними в шпигунстві на користь Росії
Брати Кіа – Пейман (ліворуч) і Паям (праворуч).
Фото: Express

Шведський суд у четвер, 19 січня, визнав колишнього співробітника служби безпеки і збройних сил і його молодшого брата винними в шпигунстві на користь зовнішньої військової розвідки Росії протягом останнього десятиліття, повідомляє Reuters. 

Громадяни Швеції 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Пайам Кіа були затримані минулого року та заперечували всі звинувачення.

Адвокат Пеймана Кіа заявив, що його клієнт все ще заперечує звинувачення та оскаржить вирок. Адвокат його брата в четвер не відповів на запити про коментарі.

У заяві суду йдеться, що брати передали іноземній державі інформацію, яка могла б завдати шкоди безпеці Швеції.

Чоловіків засудили за шпигунство при обтяжуючих обставинах, а старшого брата також визнали винним у несанкціонованому поводженні з секретною інформацією.

Суд засудив старшого брата до довічного позбавлення волі, а молодшого – до дев’яти років і десяти місяців.

Нагадаємо, СБУ викрила з початку війни понад 600 російських шпигунів. За викритими фактами контррозвідка СБУ проводить роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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