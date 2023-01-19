У Швеції братів визнали винними в шпигунстві на користь Росії

Суд засудив старшого брата до довічного позбавлення волі, а молодшого – до дев’яти років і десяти місяців.

Шведський суд у четвер, 19 січня, визнав колишнього співробітника служби безпеки і збройних сил і його молодшого брата винними в шпигунстві на користь зовнішньої військової розвідки Росії протягом останнього десятиліття, повідомляє Reuters.

Громадяни Швеції 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Пайам Кіа були затримані минулого року та заперечували всі звинувачення.

Адвокат Пеймана Кіа заявив, що його клієнт все ще заперечує звинувачення та оскаржить вирок. Адвокат його брата в четвер не відповів на запити про коментарі.

У заяві суду йдеться, що брати передали іноземній державі інформацію, яка могла б завдати шкоди безпеці Швеції.

Чоловіків засудили за шпигунство при обтяжуючих обставинах, а старшого брата також визнали винним у несанкціонованому поводженні з секретною інформацією.

Суд засудив старшого брата до довічного позбавлення волі, а молодшого – до дев’яти років і десяти місяців.

Нагадаємо, СБУ викрила з початку війни понад 600 російських шпигунів. За викритими фактами контррозвідка СБУ проводить роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.