У Росії скасовують авіарейси через несправність літаків, - ЗМІ

Санкції Заходу передбачають заборону на обслуговування літаків та постачання деталей до них.

У Росії майже щодня продовжують скасовувати авіарейси через несправність літаків. Лайнери або не можуть злетіти, або екстрено переривають політ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як відомо, санкції Заходу проти РФ, запроваджені через війну, передбачають заборону на обслуговування літаків та постачання деталей до них. Через це російські борти все частіше ламаються, а їх льотний стан підтримують, розбираючи частину флоту.

Відео та дані про інциденти періодично з'являються у телеграм-каналах.

Так, 17 січня повідомлялося, що літак Utair не зміг вилетіти з Москви до Сургута через несправні двері в хвостовій частині. На відео, що виклали пасажири, видно, що зачинити двері не вдалося. Людей пересадили в інший літак.

16 січня не зміг злетіти літак "Іжавіа", що виконував рейс із Братська до Нижньовартовська. Під час розбігу на злітно-посадковій смузі стався "хлопок". Зліт скасували.

За даними телеграм-каналу "AVIAINCIDENT", 17 січня при старті літака "Уральських авіаліній" у Сочі було виявлено витік палива з правої площини крила. Борт відбуксирували на перон.

18 січня під час польоту літака компанії "Ямал" з Новосибірська до Нижньокамська було виявлено проблему з гідросистемою. Літак сів у Тюмені.

Сьогодні літак авіакомпанії "Росія" перервав зліт через спрацювання сигналізації відкриття дверей багажника. Борт мав летіти з Красноярська до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, ще в травні видання Bloomberg писало, що російська компанія "Аерофлот" через санкції буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини. Зазначалося, що переважна більшість з 350 літаків російської компанії - це моделі Airbus або Boeing. Тож "Аерофлот" через санкції зіткнувся з дефіцитом запчастин та скасуванням обслуговування транспортних засобів.

Тоді за оцінками фахівців повідолялося, що російській авіакомпанії запасів вистачить на три місяці.