Кіпр позбавив "золотих паспортів" 222 осіб

За 13 років програма "інвестиції в обмін на паспорти" неодноразово порушувала власні правила і надавала документи інвесторам, які не відповідали критеріям для отримання громадянства.

Уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Зазначається, що таке рішення є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації програми "інвестиції в обмін на паспорти", в ході якої сотні людей отримали громадянство незаконно.

Заступник прессекретаря уряду Кіпру Ніові Парісіну пояснив, що ця цифра включає 63 інвестори і 159 їхніх родичів, включаючи подружжя, дітей і батьків.

За 13 років свого існування програма "золотих паспортів" неодноразово порушувала власні правила і надавала документи інвесторам, які не відповідали критеріям для отримання громадянства. Деякі з них вчинили кримінальні та інші правопорушення, ставши громадянами Кіпру.

Потік звинувачень у корупції розпочався після телевізійного репортажу у 2020 році, в якому спікер парламенту та впливовий законодавець стверджували, що вони можуть обійти правила і надати громадянство фіктивному китайському інвестору, нібито засудженому за шахрайство в його країні.

Уряд Кіпру рішуче заперечує будь-яку корупцію, але визнає "помилки, лазівки і недогляди" в тому, як реалізовувалася програма. Збентеження, викликане тим, що інформація про програму поширилася серед інших членів ЄС, змусило уряд відмовитися від неї.

При цьому паспортна програма принесла країні понад 9 мільярдів євро, коли вона оговтувалася від фінансової кризи 2013 року. Програма виявилася особливо привабливою для іноземних інвесторів, оскільки отримання паспорта ЄС відкривало їм доступ до всього блоку. Сотні паспортів були видані заможним росіянам.

Нагадаємо, в березні Єврокомісія закликала ЄС скасувати "золоті паспорти" і зупинити продаж віз громадянам РФ та Білорусі. Цей крок зроблено у зв'язку з тим, що серед їхніх власників можуть бути особи, причетні до вторгнення в Україну.