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Заяви Лаврова попирають пам’ять жертв Голокосту, - Боррель

В Євросоюзі нагадали, що сучасна Європа була побудована на попелі Голокосту.

Заяви Лаврова попирають пам’ять жертв Голокосту, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Голокост є визначальним та жахливим спадком європейської історії. Тому висловлювання російського міністра закордонних справ Лаврова доповнюють його попередні антисемітські висловлювання.

Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх дій.  

“Останні коментарі російського міністра закордонних справ Лаврова, який звинувачує “Захід” у пошуку “остаточного рішення” для Росії, є абсолютно недоречними, неповажними та попирають пам’ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, які були систематично вбиті під час Голокосту”, - зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що російський режим продовжує маніпулювати правдою, щоб виправдати свою незаконну агресивну війну проти України, і ці маніпуляції досягнули ще одного неприйнятного та огидного рівня.

Боррель підкреслив, що паралелі між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою Україні у захисті від Росії немає. 

“Росія вторглася в суверенну сусідню країну, щодня обстрілює та вбиває там мирних жителів із заявленою метою знищити країну та українську націю”, - нагадав європейський дипломат.

Він пояснив, що заперечення Голокосту, його викривлення та тривіалізація суперечать законодавству та цінностям ЄС. Євросоюз взяв на себе зобов’язання гарантувати, що подібні звірства ніколи не повторяться.

Нагадаємо, раніше Боррель наголосив, що чергова ракетна атака Росії на Україну – нелюдська агресія, спрямована проти мирного населення.

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