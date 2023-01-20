Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні
У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
ГоловнаСвіт

Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні

Йдеться про 500 млн євро допомоги від ЄС.

Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні
Фото: EPA/UPG

Угорщина заблокувала 7-й транш безпекової підтримки для України від Європейського Союзу вартістю 500 млн євро. 

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на високопоставлений дипломата ЄС. 

“Досі Угорщина, яка сама не надсилає зброї Україні, утримувалася від голосування при ухваленні рішень щодо наступних траншів допомоги і не блокувала цю підтримку”, - йдеться у повідомленні.

Угорське вето викликало значне обурення серед дипломатів ЄС. Воно не має жодного виправдання і надає перевагу Росії.

Якщо Будапешт не відмовиться від блокування підтримки України, ЄС може прийняти таке рішення в інших 26 країнах, припускають дипломати в Брюсселі. Дипломат ЄС наголосив, що невеликій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому Євросоюзу.

Бюджет Peace Facility, сьомий транш якого блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. У грудні 2022 року він був збільшений на 2 млрд євро з можливістю ще одного збільшення майже до 11 млрд євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з дев'яти соратників Путіна - неприйнятні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також