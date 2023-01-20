Угорщина заблокувала черговий транш допомоги ЄС Україні

Угорщина заблокувала 7-й транш безпекової підтримки для України від Європейського Союзу вартістю 500 млн євро.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на високопоставлений дипломата ЄС.

“Досі Угорщина, яка сама не надсилає зброї Україні, утримувалася від голосування при ухваленні рішень щодо наступних траншів допомоги і не блокувала цю підтримку”, - йдеться у повідомленні.

Угорське вето викликало значне обурення серед дипломатів ЄС. Воно не має жодного виправдання і надає перевагу Росії.

Якщо Будапешт не відмовиться від блокування підтримки України, ЄС може прийняти таке рішення в інших 26 країнах, припускають дипломати в Брюсселі. Дипломат ЄС наголосив, що невеликій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому Євросоюзу.

Бюджет Peace Facility, сьомий транш якого блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. У грудні 2022 року він був збільшений на 2 млрд євро з можливістю ще одного збільшення майже до 11 млрд євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з дев'яти соратників Путіна - неприйнятні.