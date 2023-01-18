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Кулеба назвав неприйнятними пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна

Глава МЗС наголосив, що десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному бюджету.

Кулеба назвав неприйнятними пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з дев'яти соратників Путіна - неприйнятні.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

"Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану", - наголосив міністр.

Нагадаємо, нині стало відомо що Будапешт знову просить пом’якшити режим санкцій Євросоюзу проти Росії, наполягаючи на виключенні дев’ятьох осіб зі списку підсанкційних, до якого увійшли понад 1300 фізичних та 170 юридичних осіб.

Також Угорщина заявила, що не дозволятиме транзит для постачання озброєння в Україну.

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