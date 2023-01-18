Пентагон відправляє в Україну американську зброю, що зберігається в Ізраїлі, - NYT

Ізраїльські офіційні особи спочатку висловлювали занепокоєння, що цей крок може зашкодити їх відносинам з Росією.

Пентагон використовує величезні, але маловідомі запаси американських боєприпасів в Ізраїлі, щоб допомогти задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах під час війни з Росією. Запаси забезпечують зброю та боєприпаси для Пентагону для використання в конфліктах на Близькому Сході. Сполучені Штати також дозволили Ізраїлю отримати доступ до них у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

“Конфлікт в Україні перетворився на війну на виснаження, керовану артилерією, кожна сторона щодня випускає тисячі снарядів. В Україні закінчилися боєприпаси для своєї зброї радянських часів, і вона в основному перейшла на стрільбу артилерією та снарядами, наданими Сполученими Штатами та іншими західними союзниками”, - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що артилерія є основою наземної бойової вогневої потужності як для України, так і для Росії, і результат війни може залежати від того, у якої сторони першою закінчаться боєприпаси.

Оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї ще не в змозі встигати за темпами бойових дій України, Пентагон звернувся до двох альтернативних поставок снарядів, щоб подолати розрив: один у Південній Кореї та інший в Ізраїлі, про використання яких у війні в Україні раніше не повідомлялося.

Відвантаження сотень тисяч артилерійських снарядів із двох складів для підтримки військових зусиль України — це історія про обмеженість промислової бази Америки та дипломатичну чутливість двох життєво важливих союзників США, які публічно зобов’язалися не надсилати смертоносну військову допомогу Україні.

Зазначається, що Ізраїль постійно відмовлявся постачати зброю Україні через побоювання зіпсувати відносини з Москвою та спочатку висловлював занепокоєння щодо того, що він може бути співучасником озброєння України, якщо Пентагон вилучить свої боєприпаси зі запасів. Ізраїльські та американські офіційні особи повідомили, що близько половини з 300 000 патронів, призначених для України, вже відправлено в Європу і згодом будуть доставлені через Польщу.

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Екскомандувач НАТО у Європі вважає, що Захід має дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода Німеччини.