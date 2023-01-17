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Кличко анонсував "хороші новини" щодо підтримки України після зустрічі з міністром економіки ФРН

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що схвалить експорт танків Leopard 2.

Кличко анонсував "хороші новини" щодо підтримки України після зустрічі з міністром економіки ФРН
Фото: kyivcity.gov.ua/

Мер Києва Віталій Кличко в межах візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі зустрівся з віцеканцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком та обговорив допомогу Україні. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Зустрівся в Давосі з віцеканцлером — міністром економіки  Німеччини Робертом Хабеком. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні. Зокрема, передачу озброєння», - повідомив Кличко.

Також Кличко анонсував позитивні новини щодо підтримки України найближчим часом.

«Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро!» - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко у складі української делегації беруть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходить з 16 до 20 січня.

Також відомо, що найбільш актуальним питанням, яке зараз обговорюється союзниками України, є передача Україні німецьких танків Leopard 2. Віце-канцлер - міністр економіки  Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що схвалить експорт цієї бойової техніки. Очікується, що Україна отримає танки Leopard 2 найближчим часом.

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