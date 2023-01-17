Литва закликала Захід чітко домовитись про потребу повернення Україною усіх територій

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що найбільшою перешкодою на шляху до узгодження того, щоб Німеччина та інші західні країни надавали більше військової допомоги Україні, є те, що дотепер між західними країнами немає чіткої домовленості про те, як повинна завершитися війна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що деякі країни досі дотримуються позиції, що цей конфлікт має закінчитися "заморожуванням", тому дискусії про зброю, яка може визначити перемогу України, затягуються.

"Між західними країнами все ще вирують дискусії про війну і про те, як вона має закінчитися. Є деякі країни, які досі вважають, що "заморозка" цього конфлікту була б найкращим варіантом. Я з цим абсолютно не згоден, але саме такий менталітет є головною перешкодою, через яку країни відмовляються надати Україні необхідне озброєння", - сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що знадобився майже рік, щоб країни Заходу прийшли до розмови про танки.

"Не здивуюся, якщо буде ухвалено остаточне рішення про те, що танки Україні мають бути надані. Але, перш за все, західні країни, які підтримують Україну, повинні домовитися, що, якщо ми хочемо безпечного європейського континенту, Україна повинна перемогти", - додав він.

Міністр закордонних справ запевняє, що єдиний адекватний результат цієї війни - це перемога України, якій потрібна наступальна зброя.

"Єдиний спосіб, у який ця війна справді може закінчитися - це перемога України шляхом повернення всіх територій, які були окуповані Росією. А для цього потрібні танки, якими можна було б витіснити російські війська з окупованих територій. А у західних країн, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція, танки наразі дійсно є", - заявив він.

Ландсбергіс також згадав, що з Берліна досі не отримано дозволу для інших європейських країн на передачу німецьких танків Україні. Політик сподівається, що Німеччина найближчим часом змінить свою позицію.

"Багато країн уже закупили німецькі танки. Серед них Фінляндія і деякі країни Скандинавії та Південної Європи. І вони готові відправити зброю в Україну, але досі не отримали дозволу з Берліна", - пояснив він.

Він сподівається, що дозвіл буде отримано і, можливо, Німеччина, відчувши зниження тиску, теж почне поставляти танки.

Нагадаємо, під час візиту до Львова минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова надати Україні німецькі сучасні танки в межах міжнароднодної коаліції. Для постачань потрібна згода Німеччини.