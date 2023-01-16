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Зеленський провів уже другу розмову з прем'єром Нідерландів

Ішлося про зміцнення української протиповітряної оборони.

Зеленський провів уже другу розмову з прем'єром Нідерландів
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів уже другу від початку року розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського на його сторінках у соцмережах.

Зеленський висловив йому вдячність за готовність "надалі працювати над зміцненням української ППО".

Також співрозмовники обговорили можливі сценарії розвитку подій на фронті та спільні заходи на найближчий час.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Гукстра. Під час бесіди теж ішлося про ППО, а також санкції проти Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що Нідерланди входять до першої десятки країн за наданою Україні підтримкою.

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