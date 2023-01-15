Невідома доля понад 30 людей, що могли перебувати в будинку у Дніпрі під час атаки терористів, – Зеленський

Станом на вечір 15 січня немає інформації про понад 30 людей, які могли перебувати у будинку під час російської ракетної атаки на Дніпро.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів”, – зазначив він.

Президент додав, що десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей.

“Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя”, – сказав він.

Зеленський зауважив, що за час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Він подякував всім, хто "не залишився байдужим”.

Нагадаємо, станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих людей і 75 поранених внаслідок російського ракетного удару по Дніпру.