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​Унаслідок ворожої ракетної атаки на Дніпро загинули 29 людей

Понад добу триває пошуково-рятувальна операція.

​Унаслідок ворожої ракетної атаки на Дніпро загинули 29 людей
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро 14 січня загинули 29 людей. 73 людини отримали поранення, 30 з них у лікарні, 12 – у важкому стані.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома”, – поінформував він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, у Дніпрі понад добу триває розбір завалів будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій. 

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