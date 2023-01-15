На Одещині залишається нестабільним постачання світла

Сьогодні електротранспорт також не вийшов на маршрути.

На Одещині є перебої з постачанням електроенергії, наразі продовжується підключення побутових абонентів.

Про це сказав в ефірі національного телемарафону речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Дійсно, вчора було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Є і сьогодні перебої з постачанням електроенергії, але найголовніше – критична інфраструктура тримається, фахівці знову довели, що можуть її, так би мовити, втримати в належному стані. Водопостачання, водовідведення, опалення – все це є і працює. Поступово вмикаємо побутових споживачів», - зазначив Братчук.

За його даними, напередодні трамваї та тролейбуси направили в депо, сьогодні електротранспорт також не вийшов на маршрути.

«Тому, що ліміти споживання для області, як і для всіх регіонів держави, зменшені. Ситуація доволі складна, але вона не є критичною. Знаємо, в яких напрямках рухатися. Ось буквально зараз РЕС із ДТЕКом вмикають ті помешкання, де не було електроенергії по 10-12, а в декого і по 14 годин. Складно, але працюємо», - сказав Братчук.

Нагадаємо, що 14 січня в Одесі зупинили електротранспорт через зменшення лімітів на електроенергію.