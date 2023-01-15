Через атаку 14 січня будуть не тільки планові, але й аварійні відключення світла, - ДТЕК

Українцям необхідно готуватися до "важких днів" після масованого удару росіян по Україні 14 січня.

Про це виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, у населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", - повідомив він.

Сахарук сказав, що аварійні відключення можуть "тривати не один день", тому що ситуація досі складна.

Нагадаємо, що 14 січня, ворог обстріляв дві ТЕС компанії ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.