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Одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії через обстріл РФ

Були атаковані дві ТЕС, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів.

Одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії через обстріл РФ
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 14 січня, ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.

На щастя, ніхто не постраждав.

Це вже 26-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

За його даними, через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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