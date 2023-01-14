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Знайдемо всіх причетних, - Зеленський про ракетний терор РФ

Він запевнив, що максимальну відповідальність понесуть усі винні.

Знайдемо всіх причетних, - Зеленський про ракетний терор РФ
Фото: Telegram Валентин Резніченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має зупинити російських терористів. 

Про це він написав у Twitter.

“Вічна пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор! Світ має зупинити зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Всі служби працюють. Ми боремося за кожну людину, кожне життя”, - йдеться в повідомленні. 

Він запевнив, що усіх причетних до террору буде знайдено. Відповідальність понесуть усі. Максимально.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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