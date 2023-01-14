Він запевнив, що максимальну відповідальність понесуть усі винні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має зупинити російських терористів.

Про це він написав у Twitter.

“Вічна пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор! Світ має зупинити зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Всі служби працюють. Ми боремося за кожну людину, кожне життя”, - йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що усіх причетних до террору буде знайдено. Відповідальність понесуть усі. Максимально.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури.