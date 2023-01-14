На Харківщині дві ворожі ракети поцілили по об'єкту інфраструктури

На Харківщині зафіксовані два ворожі “прильоти” по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"️Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби.

У свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків залишився без світла, води, тепла, а також не курсує електротранспорт.

«Зараз йде масштабна ракетна атака по Україні, ворог цілить по об’єктах інфраструктури. Одразу після її закінчення всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу по відновленню світло-, тепло- та водопостачання міста», - написав Терехов.

Мер додав, що у місті працює тільки наземний транспорт. У Харкові задіяли схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів.

Нагадаємо, також на Львівщині ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Можливі перебої у постачанні світла та води.

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