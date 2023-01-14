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У Києві та двох областях застосували екстрені відключення світла

Йдеться про превентивний крок.

У Києві та двох областях застосували екстрені відключення світла
Фото: EPA/UPG

Через загрозу ракетної атаки у Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла.

Про це пише пресцентр ДТЕК.

Зазначається, що обмеження діятимуть в Києві, Київській та Одеській областях.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - уточнили у компанії.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомили в Укренерго, 14 січня ліміти перевищені в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення світла.

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