У Києві та двох областях застосували екстрені відключення світла

Через загрозу ракетної атаки у Києві та ще двох областях запровадили екстрені відключення світла.
Про це пише пресцентр ДТЕК.
Зазначається, що обмеження діятимуть в Києві, Київській та Одеській областях.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - уточнили у компанії.
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як повідомили в Укренерго, 14 січня ліміти перевищені в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення світла.