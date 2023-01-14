У випадку зростання загрози з Білорусі застосуємо резерви, - Наєв

У разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, наразі співвідношення підрозділів ЗСУ, що входять до складу українських угрупувань на півночі, до збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі, достатнє для того, щоб виконувати завдання стабілізаційної операції.

«Саме це ми й робимо», - додав Наєв.

Він також заявив, що у випадку збільшення загрози є відповідні військові частини у резерві.

«Генеральним штабом Збройних Сил України передбачено негайне їх передислокування на загрозливі напрямки», - пояснив командувач.

Спільні навчання з росіянами на території Білорусі не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ, вважає начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

А Служба безпеки провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.