У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)

У Дніпровському районі столиці пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!", - написав мер.

Перед цим КМВА повідомила, що триває ракетна атака окупантів на Київ.

Оновлено. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети. Постраждалих немає, уточнив потім мер.

"Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації", - повідомили у КМВА.

Згодом Кличко повідомив, що пожежу у Голосіївському районі ліквідовано.

"Пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Київщині були чутні звуки вибухів.

Заступник командувача Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.