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Росія готується до тривалої війни, - ГУР

Йдеться зокрема про заходи реорганізації російської економіки.

Росія готується до тривалої війни, - ГУР
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

За спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до довготривалої війни. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зокрема, проведені Путіним заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан, вважає українська розвідка.

Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських збройних сил та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами окупантів.

В ГУР зазначають, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни проти України, а також нещодавнє призначення начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасімова новим командувачем російських військ вказують на підготовку Москви до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

Нагадаємо, що російський міністр оборони Сергій Шойгу звільнив командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сергія Суровікіна, призначивши на його місце начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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