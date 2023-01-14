Росіяни вбили цивільного жителя в Бахмуті, - Донецька ОВА

Ще три людини в області дістали поранення.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще троє було поранено.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 13 січня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини - в Бахмуті. Ще три людини в області дістали поранення", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, міста Бахмут і Соледар на Донеччині залишаються місцями найзапекліших боїв захисників проти окупантів.