Цього року Міноборони планує витратити на придбання безпілотників 20 млрд гривень

Серед них будуть і безпілотники українського виробництва.

Міністерство оборони України у 2023 році планує витратити на придбання безпілотників 20 млрд гривень.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю УНН.

“Цього року на закупівлю безпілотників ми запланували в бюджеті 20 млрд грн. Це БПЛА різних типів”, - розповів міністр.

Він додав, що в планах є і закупівля українських зразків, які прийняли на озброєння за останні пів року.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.