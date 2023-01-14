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Цього року Міноборони планує витратити на придбання безпілотників 20 млрд гривень

Серед них будуть і безпілотники українського виробництва.

Цього року Міноборони планує витратити на придбання безпілотників 20 млрд гривень
Фото: Сергій Притула у Facebook

Міністерство оборони України у 2023 році планує витратити на придбання безпілотників 20 млрд гривень.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю УНН. 

“Цього року на закупівлю безпілотників ми запланували в бюджеті 20 млрд грн. Це БПЛА різних типів”, - розповів міністр. 

Він додав, що в планах є і закупівля українських зразків, які прийняли на озброєння за останні пів року. 

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

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