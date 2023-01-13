Кабмін утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Його заснували на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг.

В Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нова структура постала на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

Агентство створили для роботи з відбудови житла, яку влада буде проводити по всій країні.

"Вчора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18-и багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини... Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у грудні ухвалив рішення об'єднати Мінінфраструктури та Мінгромад і утворити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.