Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Його заснували на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг.

Кабмін утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
Фото: kmu.gov.ua

В Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нова структура постала на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

Агентство створили для роботи з відбудови житла, яку влада буде проводити по всій країні.

"Вчора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18-и багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини... Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у грудні ухвалив рішення об'єднати Мінінфраструктури та Мінгромад і утворити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також