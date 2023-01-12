В Україні запровадять електронну акцизну марку

Верховна Рада України на засіданні 12 січня ухвалила за основу проєкт Закону про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. За проєкт закону у першому читанні проголосували 242 парламентарі, передає кореспондент LB.ua.

Також 231 нардеп підтримав за основу за проєкт 8287 – про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Базовий законопроєкт було розроблено через необхідність адаптувати законодавство України в частині обігу підакцизних товарів до директив Європейського Союзу. Нардепи пропонують:

запровадити електронну марку акцизного податку (далі – електронна марка), яка: є унікальним графічним елементом, двовимірним штрих-кодом швидкого реагування (QR - код); наноситься у встановленому проєктом Закону порядку на пачку (одиничну упаковку) тютюнового виробу або пляшку (одиничну упаковку) з алкогольними напоями або ємності (одиничні упаковки) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах; містить встановлені проєктом Закону інформаційні набори даних, які необхідні для генерації електронної марки та її відстеження (інформацію про виробника або імпортера товару, місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром, обладнання для виробництва (для тютюнових виробів), вид продукції, код товару згідно з УКТ ЗЕД, власну назву і характеристики товару, суму сплаченого акцизного податку, режим оподаткування тощо); підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволяє ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів;

встановити порядок генерації і застосування групового ідентифікатора електронних марок, який містить інформацію про усі одиничні електронні марки нанесені на групові транспортні упаковки підакцизних товарів;

вважати емітентом електронних марок центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику;

встановити порядок активації та деактивації електронних марок;

запровадити електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі – електронна система), яка є інформаційно-комунікаційною системою, що забезпечує створення, перегляд, моніторинг, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації щодо товарів, на які нанесено електронну марку.

Проєктом Закону встановлено, що електронна система складається з двох частин: електронного кабінету користувача електронної системи (далі - електронний кабінет), який створюється автоматично в момент реєстрації суб’єкта господарювання в цій системі та забезпечує електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами. Реєстру Акцизних електронних документів, який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік акцизних електронних документів та внесених змін до них, та забезпечення інформаційної взаємодії у режимі реального часу з іншими електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави;

встановити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво та/або імпорт та/або оптову та/або роздрібну торгівлю товару, а також суб’єкти господарювання (перевізники), які здійснюють транспортування товарів зобов’язані зареєструватися в електронній системі. Після реєстрації виробник та/або імпортер товару отримує статус економічного оператора, а суб’єкт господарювання, який здійснює транспортування товарів – перевізника;

зобов’язати суб’єктів господарювання при перевезенні підакцизних товарів формувати акцизний електронний документ (АЕД) в Реєстрі АЕД. АЕД складається з транспортної, податкової та акцизної частин (розділів). транспортна частина включає всі аспекти, пов’язані з переміщенням підакцизних товарів від виробництва, складу до місця кінцевої реалізації включаючи перевізника, транспортний засіб, адресу виробництва (складу, магазину), час переміщення товарів тощо; податкова частина включає відомості про податок на додану вартість на такі товари; акцизна частина включає відомості про всі електронні марки, які перемішуються від виробника та/або імпортера до кінцевого споживача у роздрібної мережі.

встановити відповідальність за порушення норм, які запроваджуються проєктом Закону;

скасувати з 01.01.2025 року маркування марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та запровадити електронну систему у повному обсязі;

встановити, що порядок сплати акцизного податку визначається розділом VI Податкового кодексу України, до якого будуть внесені відповідні зміни для приведення у відповідність до проєкту Закону. Сплата акцизного податку здійснюється через електронний рахунок, який є окремим рахунком відкритим економічному оператору в центральному органі виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на якому обліковується сума сплаченого акцизного податку з вироблених на митній території України товарів або ввезених на митну територію України.

Після ухвалення закону в цілому запровадження електронної акцизної марки «дозволить вивести контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво збільшити показники сплати податків та надходжень до Державного бюджету України. Водночас його реалізація потребуватиме фінансування з Державного бюджету України в частині удосконалення інформаційно- телекомунікаційних систем Міністерства цифрової трансформації України та Державної податкової служби України», — прогнозують автори.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардепи хочуть врегулювати обіг підакцизних товарів, зокрема, запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Також планується запровадити електронну систему обігу таких товарів.