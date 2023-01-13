До наглядової ради "Нафтогазу" хочуть повернутися шість колишніх членів, – РБК Україна

Троє з них – Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден – звільнилися в вересні 2021 через конфлікт щодо Юрія Вітренка.

До списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб. Шестеро з них уже були членами наглядової ради, пише РБК-Україна.

"Це Клер Спотісвуд (Великобританія), Ван дер Хейден Людо (Бельгія), Пол Ворвік (Великобританія), Чарльз Проктор (Великобританія), Річардс Маркус (Великобританія) та Бруно Лескуа (Франція)", – йдеться у матеріалі.

Крім них, на посади претендують ще 16 осіб:

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – зовнішній старший радник Boston Consulting Group (BCG)

Кевін Біддл (США)– ад'юнкт-професор університету Райса, член консультативного комітету з наук про Землю, Каліфорнійський університет в Санта-Крус

Руне Бйорнсон (Норвегія) – член консультаційної ради Natural Gas World

Даг Деттер (Швеція) – голова Detter & Co

Вольфганг Ішингер (Німеччина) – президент ради фундації Мюнхенської конференції з безпеки.

Ларс Йозефссон (Швеція) – член Міжнародного консультативного комітету Robert Bosch GmbH

Томас Лепперт (США) – член ради директорів Fluor Corporation (глобальна будівельна та сервісна компанія)

Ентоні Маріно (США, Канада) – директор, президент та CEO Tenaz Energy, Калгарі, Альберта (новостворена видобувна компанія)

Пітер Мелбай (Норвегія) – був виконавчим віце-президентом, керівником міжнародного бізнесу з розвідки та видобутку Statoil

Марко Реджані (Італія) – голова ради директорів італійського оператора Stogit

Річардс Маркус (Великобританія) – виконавчий радник, Глобальна Енергетична Практика Boston Consulting Group

Ендрю Фотроп (Великобританія) – старший радник Boston Consulting з енергетики

Кімберлі Хеймерт (США) раніше працювала старшим радником генерального директора фонду прямих інвестицій FRICA50 IAF (Касабланка, Марокко)

Річард Хуквей (Великобританія) – CEO Centrica Business та член правління британського постачальника електроенергії Centrica

Мартен Шолтен (Нідерланди) – голова ради консультаційної фірми з інвестицій Otiose BV.

Згідно з домовленостями із МВФ, склад наглядової ради має бути призначено до кінця січня. У листопаді уряд дав доручення розпочати конкурс.

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня 2021 через конфлікт з головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко.

Тоді Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління. Постійну наглядову раду планували призначити не пізніше листопада 2021.