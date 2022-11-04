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Кабмін доручив розпочати конкурс із обрання і призначення наглядової ради Нафтогазу

КМУ врахував ініціативу новопризначеного очільника НАК Олексія Чернишова.

Кабмін доручив розпочати конкурс із обрання і призначення наглядової ради Нафтогазу
Фото: Радио Свобода

Кабінет Міністрів доручив розпочати нову конкурсну процедуру з обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - йдеться у промові Шмигаля.

Щодо призначення главою НАК Олексія Чернишова прем'єр зазначив, що перед очільником Нафтогазу стоять "дійсно безпрецедентні" виклики.

Нагадаємо, вчора народні депутати звільнили Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України, а уряд на засіданні призначив його очільником Нафтогазу.

З 4 листопада тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій став Василь Лозинський.

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