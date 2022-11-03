Головне за день. Четвер, 3 листопада

Повернення з полону 107 захисників, обстріл Покровська, ухвалення Держбюджету на 2023 рік, новий голова "Нафтогазу". Яким запам’ятається 253-й день повномасштабної війни.

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 107 оборонців.

Серед них – шестеро офіцерів, 101 рядовий і сержанти, написав у Telegram голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардій ці, серед яких троє «азовців»", - повідомив він.

74 звільнених бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Детальніше - в нашій новині.

Попередній обмін полоненими відбувся минулого тижня. Додому повернулися 52 захисники.

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2023 рік.

За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів.

"Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд із завчасного ухвалення Бюджету в історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", – написав нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк..

Про основні параметри бюджету – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація завдала 12 ударів по позиціях росіян, уразила райони озброєння і техніки та позиції ППО.

Ракетні війська та артилерія вдарили по трьох районах зосередження живої сили, двох районах скупчення озброєння і військової техніки, а також по складах боєприпасів.

Водночас Росія завдала цієї доби три ракетні, 16 авіаударів, а також здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 25 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 листопада – в нашій новині.

Росія завдала шістьох ракетних ударів по місту Покровськ, що в Донецькій області.

Три ракети влучили у приміщення школи. Ще одна - у приватний сектор повідомили в Офісі Президента України.

Наразі встановлюють наслідки влучань. Також вивчають пошкодження від іще двох "приходів".

Нагадаємо, уночі та вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.

Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинули вісім людей (зокрема, було виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих рашистами раніше), іще п'ятеро отримали поранення.

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації”, – зазначив головнокомандувач.

Народні депутати звільнили з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

За відповідну постанову проголосували 279 нардепів, повідомив LB.ua народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Голосування пройшло без світла", – додав нардеп.

Раніше Комітет з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

За словами Железняка, свій перехід у «Нафтогаз» Чернишов пояснив в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 1 листопада Верховна Рада звільнила Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз". Вітренко звільнив достроково – його повноваження мали завершитися в квітні наступного року.

Ще до голосування джерела LB.ua повідомили, що місце Вітренка має посісти Олексій Чернишов.

Так і сталося: на вечірньому засіданні Кабінету Міністрів Олексія Чернишова затверджено головою правління НАК "Нафтогаз".

Економічний штаб при КМУ, створений за ініціативою представників Офісу президента, Мінекономіки та причетний до формування економічної політики в частині іпотечних програм, приватизації, податкових новацій, діє без участі Міністерства фінансів та міністра.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua.

"Я не є учасником штабу. Звичайно, спілкуватися потрібно, завжди краще, ніж не спілкуватися. Та не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються і які питання обговорюються", - сказав він у відповідь на запитання, чи дає якісь реальні результати роботи Економічний штаб при Кабінеті Міністрів, започаткований Кирилом Тимошенком і Ростиславом Шурмою (заступники керівника Офісу Президента. – LB.ua).

При цьому Сергій Марченко додав, що можливою причиною цього є традиційний консерватизм Мінфіну.

Детальніше – в новині і самому інтерв’ю.

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