Головне за день. Четвер, 3 листопада

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 107 оборонців.
Серед них – шестеро офіцерів, 101 рядовий і сержанти, написав у Telegram голова ОПУ Андрій Єрмак.
"Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардій ці, серед яких троє «азовців»", - повідомив він.
74 звільнених бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.
Детальніше - в нашій новині.
Попередній обмін полоненими відбувся минулого тижня. Додому повернулися 52 захисники.
Верховна Рада України на засіданні 3 листопада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2023 рік.
За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів.
"Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд із завчасного ухвалення Бюджету в історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", – написав нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк..
Про основні параметри бюджету – в нашій новині.
Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація завдала 12 ударів по позиціях росіян, уразила райони озброєння і техніки та позиції ППО.
Ракетні війська та артилерія вдарили по трьох районах зосередження живої сили, двох районах скупчення озброєння і військової техніки, а також по складах боєприпасів.
Водночас Росія завдала цієї доби три ракетні, 16 авіаударів, а також здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 25 населених пунктів.
Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 листопада – в нашій новині.
Росія завдала шістьох ракетних ударів по місту Покровськ, що в Донецькій області.
Три ракети влучили у приміщення школи. Ще одна - у приватний сектор повідомили в Офісі Президента України.
Наразі встановлюють наслідки влучань. Також вивчають пошкодження від іще двох "приходів".
Нагадаємо, уночі та вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.
Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинули вісім людей (зокрема, було виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих рашистами раніше), іще п'ятеро отримали поранення.
За час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.
Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
“278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації”, – зазначив головнокомандувач.
Народні депутати звільнили з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.
За відповідну постанову проголосували 279 нардепів, повідомив LB.ua народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Голосування пройшло без світла", – додав нардеп.
Раніше Комітет з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.
За словами Железняка, свій перехід у «Нафтогаз» Чернишов пояснив в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу", – наголосив нардеп.
Нагадаємо, 1 листопада Верховна Рада звільнила Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз". Вітренко звільнив достроково – його повноваження мали завершитися в квітні наступного року.
Ще до голосування джерела LB.ua повідомили, що місце Вітренка має посісти Олексій Чернишов.
Так і сталося: на вечірньому засіданні Кабінету Міністрів Олексія Чернишова затверджено головою правління НАК "Нафтогаз".
Економічний штаб при КМУ, створений за ініціативою представників Офісу президента, Мінекономіки та причетний до формування економічної політики в частині іпотечних програм, приватизації, податкових новацій, діє без участі Міністерства фінансів та міністра.
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua.
"Я не є учасником штабу. Звичайно, спілкуватися потрібно, завжди краще, ніж не спілкуватися. Та не знаю, що там відбувається, які рішення приймаються і які питання обговорюються", - сказав він у відповідь на запитання, чи дає якісь реальні результати роботи Економічний штаб при Кабінеті Міністрів, започаткований Кирилом Тимошенком і Ростиславом Шурмою (заступники керівника Офісу Президента. – LB.ua).
При цьому Сергій Марченко додав, що можливою причиною цього є традиційний консерватизм Мінфіну.
Детальніше – в новині і самому інтерв’ю.
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!