КМДА планує в кожному районі Києва підготувати в середньому по 100 пунктів обігріву

Кияни зможуть отримати в таких місцях навіть психологічну підтримку.

У кожному районі Києва міська влада хоче обладнати в середньому по 100 пунктів обігріву. Вони працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук зазначив, що пункти обігріву будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там будуть забезпечувати тепло та енергопостачання у випадку критичної ситуації.

Пункти обігріву обладнують всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. В будівлях таких об’єктів є захисні споруди, куди можна буде спуститися у випадку повітряної тривоги.

“Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги. У таких соціальних об’єктах є кімнати для надання медичної допомоги”, – уточнив Ткачук.

Також відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто та психологічну підтримку.

Нагадаємо, мешканців Києва для їхньої безпеки та комфорту закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.