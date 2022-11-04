На залізничному вокзалі в Києві відкрилась Алея залізних героїв

На Алеї залізних героїв представлено більше 50 працівників Укрзалізниці.

Сьогодні, 4 листопада, у День залізничника, на головному залізничному вокзалі в Києві відкрилась Алея залізних героїв.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Відсьогодні пасажири київського вокзалу зможуть познайомитись із залізними героями Укрзалізниці та їхніми історіями. Це люди різних залізничних професій з усіх регіонів країни, які вели потяги під обстрілами, рятували людей на вокзалах, відновлювали колії та енергомережі після бомбардувань”, - повідомили в пресслужбі.

Алея залізних героїв, котра містить опис геройських вчинків залізничників, розташована на колонах конкорсу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський.

Виставка працюватиме впродовж кількох місяців. На ній представлені більше 50 працівників Укрзалізниці.

Нагадаємо, “Потяг до перемоги” курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.