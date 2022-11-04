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Чоловік здав у поліцію Харківщини ящик з боєприпасами

В ящику виявились постріли до гранатомету.

Чоловік здав у поліцію Харківщини ящик з боєприпасами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Мешканець Харківської області здав правоохоронцям ящик з боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

“Під час стабілізаційних заходів в селі Борівське до поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік дізнався про місячник добровільної здачі зброї, що розпочався на Харківщині 1 листопада та вирішив здати знайдені боєприпаси до поліції”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік знайшов боєприпаси у посадці в с. Михайлівка та приховав, щоб не постраждали люди.

Виявилось, що у ящику зберігаються 6 пострілів до гранатомета РПГ-7. Правоохоронці вилучили боєприпаси.

Як раніше повідомлялось, з 1 по 30 листопада мешканці Харківської області можуть здати зброю та боєприпаси до підрозділів поліції.

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