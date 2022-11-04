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У Києві викрили наркоугруповання, яке організував колишній поліцейський

Такий "бізнес" приносив понад мільйон гривень на місяць.

У Києві викрили наркоугруповання, яке організував колишній поліцейський
Фото: gp.gov.ua

У Києві викрили велике наркоугрупування, яке організував колишній співробітник поліції. Злочинна група діяла у столиці та області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, організував наркобізнес мешканець Борисполя, який у минулому проходив службу в поліції та мав досвід оперативної роботи. До цієї діяльності він залучив ще чотирьох осіб – мешканців столиці та області.

Підозрювані облаштували нарколабораторію у підсобному приміщенні. Її потужності дозволяли щомісяця виробляти близько 4 кілограмів амфетаміну. Такий "бізнес" приносив їм понад мільйон гривень доходу на місяць.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше київські правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з-за кордону до України

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