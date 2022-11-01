Київські правоохоронці перекрили міжнародний канал збуту кокаїну, - МВС

Співробітники слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Служби Безпеки України, Державною митною службою, Державною прикордонною службою України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з-за кордону до України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Наркотики були сховані у вантажних контейнерах з промисловим шлаком, що значно ускладнювало їх виявлення у ході стандартного митного огляду. За результатами довготривалих експертиз, вага вилученого наркотику становить 4 кілограми, а це за цінами "чорного" ринку - 24 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, частину контрабандного кокаїну учасники угруповання планували реалізувати на території України. Але більша частина нелегального вантажу призначалася для переміщення та подальшого збуту на європейському ринку.

Нагадаємо, влітку СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю.