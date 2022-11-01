У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
ГоловнаПраво

Київські правоохоронці перекрили міжнародний канал збуту кокаїну, - МВС

Частину контрабандного кокаїну планувалося реалізувати на території України.

Київські правоохоронці перекрили міжнародний канал збуту кокаїну, - МВС
Фото: МВС

Співробітники слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Служби Безпеки України, Державною митною службою, Державною прикордонною службою України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з-за кордону до України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Наркотики були сховані у вантажних контейнерах з промисловим шлаком, що значно ускладнювало їх виявлення у ході стандартного митного огляду. За результатами довготривалих експертиз, вага вилученого наркотику становить 4 кілограми, а це за цінами "чорного" ринку - 24 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, частину контрабандного кокаїну учасники угруповання планували реалізувати на території України. Але більша частина нелегального вантажу призначалася для переміщення та подальшого збуту на європейському ринку.

Нагадаємо, влітку СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також