Чехія сприятиме Міністерству внутрішніх справ України у питаннях лікування та реабілітації захисників і розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це йшлося під час зустрічі очільника відомства Дениса Монастирського з його чеським колегою Вітом Ракушаном.

Країна також допомагатиме відновлювати підрозділи МВС після війни і сприятиме у процесі приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС.

Сторони також обговорили можливість відкриття представництва українського міграційного відомства у Чехії.

Фото: МВС

"Це наша друга зустріч. Перша відбулася, коли Денис Монастирський виступив в Празі. На мою думку, це був надзвичайно успішний захід, оскільки він мав можливість звернутись до країн ЄС і розповісти, як це – жити в умовах війни. І я вважаю одним із своїх найбільших досягнень прийняття українських біженців нашою країною за великої підтримки чеського народу", – зазначив Віт Ракушан.