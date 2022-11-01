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Чехія допомагатиме МВС з реабілітацією українських захисників

Країна також сприятиме відновленню підрозділів відомства після війни.

Чехія допомагатиме МВС з реабілітацією українських захисників

Чехія сприятиме Міністерству внутрішніх справ України у питаннях лікування та реабілітації захисників і розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це йшлося під час зустрічі очільника відомства Дениса Монастирського з його чеським колегою Вітом Ракушаном.

Країна також допомагатиме відновлювати підрозділи МВС після війни і сприятиме у процесі приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС.

Сторони також обговорили можливість відкриття представництва українського міграційного відомства у Чехії.

Фото: МВС
"Це наша друга зустріч. Перша відбулася, коли Денис Монастирський виступив в Празі. На мою думку, це був надзвичайно успішний захід, оскільки він мав можливість звернутись до країн ЄС і розповісти, як це – жити в умовах війни. І я вважаю одним із своїх найбільших досягнень прийняття українських біженців нашою країною за великої підтримки чеського народу", – зазначив Віт Ракушан.

Фото: МВС
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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