На півдні за добу ліквідували 21 окупанта

Сили протиповітряної оборони ввечері 31 жовтня збили у небі над Бериславським районом Херсонщини два ворожі ударні гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою армійської авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині”, – йдеться у повідомленні.

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил.

Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 рашиста.

Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів, 14 танків і літак. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 71 820 військових.