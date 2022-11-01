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Чехія прийматиме на лікування більше постраждалих внаслідок війни українців, – МОЗ

Чехія також допоможе із протезуванням для постраждалих українців.

Чехія прийматиме на лікування більше постраждалих внаслідок війни українців, – МОЗ
Фото: Пресслужба МОЗ

Керівництва МОЗ України та Чехії провели зустріч, на якій, зокрема, обговорювались питання лікування постраждалих через війну українців.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Наша мета  щоби якомога більше українців отримали кваліфіковану допомогу та якомога швидше відновились, отримали протези, пройшли реабілітацію. Як Міністерство ми прагнемо відправити на лікування за кордон у межах програми медичної евакуації Європейської Комісії та напряму, завдяки співпраці безпосередньо з урядами Європейських країн”, – повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Також сторони обговорили інтеграцію України в європейський медичний простір, розвиток компетенцій українських лікарів та післядипломна освіта.

Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек зазначив, що Чехія має можливість приймати на лікування більше постраждалих. Це стосується і забезпечення протезування. 

Окрім того, нагадали у МОЗ, найближчими роками Україна має інтегруватися в європейський медичний простір. Тому українське законодавство та практики наближаються до принципів ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, впливу тютюну, а також захисту даних для лікарських засобів.

Нагадаємо, російські загарбники за період з лютого пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.

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