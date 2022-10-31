Окупанти оголосили про евакуацію на Херсонщині у зоні 15 км від Дніпра, - Хлань

Російські окупанти готуються відходити на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Гауляйтер Сальдо заявив про евакуацію людей у зоні 15 км від річки. Хоча росіяни вже декілька днів її проводять. Розганяючи паніку, розказуючи про бойових комарів і уявні удари ЗСУ”, - написав Хлань.

Він наголосив, що окупанти проводять “евакуацію”, щоб по лінії берега заселити своїх військових і побудувати фортифікаційні споруди.

Хлань зазначив, що з Криму в бік Дніпра йдуть пусті платформи, а назад повертаються з побитою і цілою технікою рашистів, хоча раніше все відбувалось навпаки.

Раніше повідомлялось, що на окупованій території Херсонської області залишилося 40% жителів, тобто трохи менше ніж 400 тисяч.