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Окупанти оголосили про евакуацію на Херсонщині у зоні 15 км від Дніпра, - Хлань

Росіяни будують фортифікаційні споруди.

Окупанти оголосили про евакуацію на Херсонщині у зоні 15 км від Дніпра, - Хлань
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти готуються відходити на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“Гауляйтер Сальдо заявив про евакуацію людей у зоні 15 км від річки. Хоча росіяни вже декілька днів її проводять. Розганяючи паніку, розказуючи про бойових комарів і уявні удари ЗСУ”, - написав Хлань. 

Він наголосив, що окупанти проводять “евакуацію”, щоб по лінії берега заселити своїх військових і побудувати фортифікаційні споруди.

Хлань зазначив, що з Криму в бік Дніпра йдуть пусті платформи, а назад повертаються з побитою і цілою технікою рашистів, хоча раніше все відбувалось навпаки.

Раніше повідомлялось, що на окупованій території Херсонської області залишилося 40% жителів, тобто трохи менше ніж 400 тисяч.

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