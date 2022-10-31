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Президент РФ Путін використовує принаймні трьох двійників, - ГУР

Зараз їхнє використання - це "звичайна практика".

Президент РФ Путін використовує принаймні трьох двійників, - ГУР
Фото: ТАСС

У забезпеченні діяльності Президента РФ Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції.

Про це повідомило Головне управління розвідки з посиланням на інтерв'ю для "Daily Mail" начальника ГУР Кирила Буданова.

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше керівник української воєнної розвідки заявив, що процеси усунення Путіна від влади вже йдуть. Крім того, існує кілька кандидатів у його наступники.

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