Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, опівдні було зафіксовано 36 "приходів" зі ствольної артилерії загарбників по території Краснопільської ОТГ.

Після 19-ої години по Зноб-Новгородській громаді росіяни випустили 10 мін з території РФ.

Очільник Сумщини додав, що обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, рашисти протягом 30 жовтня обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області. Загалом зафіксували 28 "приходів". Через обстріли було поранено жінку.