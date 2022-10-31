В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Обійшлося без жертв.

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську та Зноб-Новгородську громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, опівдні було зафіксовано 36 "приходів" зі ствольної артилерії загарбників по території Краснопільської ОТГ.

Після 19-ої години по Зноб-Новгородській громаді росіяни випустили 10 мін з території РФ.

Очільник Сумщини додав, що обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, рашисти протягом 30 жовтня обстріляли Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області. Загалом зафіксували 28 "приходів". Через обстріли було поранено жінку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також